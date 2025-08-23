قصف عراقي استهدف وكراً لـ «داعش»

هدى جاسم (بغداد)



نفذت طائرات «إف 16» العراقية، أمس، ضربة جوية استهدفت خلالها وكراً لعناصر داعش، قتل فيها جميع الإرهابيين، وجرى تدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله في إحدى المناطق شرقي محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، في بيان صحفي أمس: «استمراراً للعمل التعرضي الأمني الذي تقوم به قواتنا المسلحة في الخلاص من بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبجهد استخباري وفني مميز لقيادة العمليات المشتركة، تم رصد مضافة بداخلها مجموعة إرهابية في وادي الشاي ضمن قاطع شرق صلاح الدين».

وذكرت أن «طائرات إف 16» نفذت ضربة جوية ناجحة، استهدفت هذا الوكر المهم بعد إكمال جميع المتطلبات وتحديد الهدف، مما أدى إلى مقتل جميع العناصر الإرهابية، وتدمير أسلحة ومعدات وأجهزة اتصالات كانت بداخله، مشددة على أن القوات الأمنية مستمرة في ملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية المنهزمة الذين لا مكان لهم على أرض العراق.