نيجيريا تقتل عشرات الإرهابيين

قال سلاح الجو النيجيري إنه قتل 35 إرهابيا على الأقل في غارات جوية بالقرب من الحدود مع الكاميرون، اليوم السبت، بعد ورود معلومات مخابراتية تفيد بأن المجموعة كانت تعتزم شن هجوم على القوات البرية.

وذكر إيهيمين إيجودامي المتحدث باسم سلاح الجو النيجيري، في بيان، أن الغارات استهدفت أربع نقاط تجمع، مشيرا إلى استئناف التواصل لاحقا مع القوات التي أكدت تأمين المنطقة.

تأتي هذه العملية في إطار حملة مكثفة في الشمال الشرقي للبلاد، حيث قال الجيش الأسبوع الماضي إنه قتل 592 من أفراد الجماعات المسلحة خلال ثمانية أشهر.