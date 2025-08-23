8 قتلى في سيول باليمن

عدن (وكالات)



لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال وشرق اليمن جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين، حسبما قال مسؤولون ومصادر محلية وسكان أمس.

وقالت مصادر محلية بمحافظة حجة بشمال غرب البلاد، إن ثلاثة أطفال أشقاء تتراوح أعمارهم بين خمسة و11 عاماً توفوا أمس جراء انهيار منزلهم.

وذكرت مصادر محلية أن الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق عدة بحجة، ألحقت دماراً واسعاً في منازل وممتلكات مئات النازحين بمنطقة عبس غربي المحافظة.

وأكدت مصادر محلية وسكان في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن، أمس الأول، وفاة أب وابنه غرقاً في مياه السيول الجارفة في مديرية عسيلان شمال غربي المحافظة، وذلك بعد ساعات من وفاة طفلين وشاب في حوادث غرق بالمحافظة وفي حضرموت المجاورة، ليرتفع عدد وفيات الغرق بمياه السيول في محافظتي شبوة وحضرموت إلى خمس حالات خلال 48 ساعة.

وشهدت مدينة عدن بجنوب البلاد أمس سيولاً جارفة وأمطاراً غزيرة غير مسبوقة استمرت ساعات عدة؛ مما تسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع.

وتشهد محافظات يمنية عدة بالمناطق الجبلية والساحلية منذ منتصف يونيو تغيرات مناخية مصحوبة بأمطار غزيرة وعواصف رعدية ورياح شديدة تسببت في مقتل عشرات.