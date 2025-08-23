إسرائيل تكثف غاراتها على جنوب ووسط غزة

غزة (وكالات)



قتل 19 فلسطينياً وأصيب آخرون، فجر أمس، في قصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة، ومنزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع. ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» عن مصادر محلية قولها إن مدفعية الاحتلال قصفت خيام النازحين في منطقة أصداء شمال غرب مدينة خان يونس ما أدى إلى مقتل 17 بينهم ستة أطفال ورضيعة وإصابة آخرين. وأضافت أن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلاً في مخيم المغازي وسط القطاع ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة آخرين.

وقال مستشفى العودة: إن عدداً من الفلسطينيين أصيبوا جراء استهداف طائرات مسيرة لجيش الاحتلال شقة سكنية بمخيم النصيرات وسط القطاع، مشيراً إلى استقبال قتيلين و26 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية إثر قصف الاحتلال تجمعات مجوعين عند نقطة توزيع المساعدات جنوب وادي غزة، وتم تحويل 9 إصابات إلى مستشفى الأقصى لاستكمال تلقي العلاج.

ويتواصل القصف الإسرائيلي المكثف لحي الزيتون جنوب شرقي المدينة والمتزامن مع عمليات نسف على نطاق واسع للمباني والمنشآت هناك في إطار خطة الجيش لإعادة احتلال المدينة ومن ثم القطاع بالكامل.