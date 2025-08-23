«الأونروا»: يمكن وقف المجاعة في غزة

غزة (الاتحاد)



أكدت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، أمس، أنه يمكن وقف المجاعة في قطاع غزة إذا سُمح بإدخال كميات هائلة من المساعدات الإنسانية، مشيرة إلى أن مستودعاتها في الأردن ومصر ممتلئة بالإمدادات.

وأضافت الوكالة أن لديها ما يكفي من المواد الغذائية والإغاثية لملء نحو ستة آلاف شاحنة جاهزة للعبور إلى القطاع، مشددة على أنه يجب على إسرائيل أن تسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع

وأعلن تصنيف دولي لانعدام الأمن الغذائي، تشارك فيه الأمم المتحدة، أمس الأول، المجاعة رسمياً في محافظة غزة، وتوقع انتشارها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية سبتمبر.

وطالب المفوض العام لوكالة «أونروا» فيليب لازاريني، أمس، عبر تدوينة على منصة «إكس»، الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن إنكار المجاعة التي تسببت بها، داعياً كل أصحاب النفوذ لثني إسرائيل عن تعميق المجاعة في القطاع، كما دعا إلى سرعة التحرك لإيقاف المجاعة، قائلاً: «كل ساعة لها قيمتها».

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا التجويع والحصار الإسرائيلي، على القطاع إلى 281 فلسطينياً، بينهم 114 طفلاً، مشيرة إلى وفاة 8 أشخاص بسبب سوء التغذية خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعربت مصر عن قلقها من التقارير المتزايدة حول حالة المجاعة في القطاع، وآخرها تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، مؤكدةً ضرورة أن يضع المجتمع الدولي حداً لما يتم ارتكابه من جرائم وانتهاكات إسرائيلية سافرة في القطاع.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس، أن المجتمع الدولي مسؤول عما آلت إليه الأمور في غزة نتيجة انتهاج سياسات مزدوجة المعايير، والتقاعس عن الدفاع عن أبسط قيمها خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع ضد شعب أعزل.

في غضون ذلك، دعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، في بيان مشترك، أمس، إلى استجابة إنسانية فورية وكاملة، في ظل تزايد الوفيات المرتبطة بالجوع، وإعلان تفشي المجاعة رسمياً في محافظة غزة، وأشارت إلى أن مئات الآلاف من الفلسطينيين قضوا أياماً كاملة من دون طعام.

وجددت هذه المنظمات الدولية دعواتها إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإتاحة الوصول الإنساني دون عوائق للحد من الوفيات الناجمة عن التجويع وسوء التغذية.

وذكرت الوكالات المرتبطة بالأمم المتحدة أن أكثر من نصف مليون شخص في غزة محاصرون وسط المجاعة، والفقر الشديد، والوفيات التي يمكن تفاديها.