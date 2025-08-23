أكد سيريل رامابوزا رئيس جنوب أفريقيا ضرورة عقد لقاءات بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال اتصال مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ثم مع الرئيسين الفرنسي والفنلندي، بحسب ما أفادت الرئاسة في بريتوريا السبت.

والتقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين كلا على حدة في الآونة الأخيرة، ويدفع باتجاه تنظيم لقاء بينهما. لكن يبدو أن احتمال عقده يتراجع.

وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، قال زيلينسكي إنّه جدد التأكيد في الاتصال على "استعداده لأي شكل من أشكال الاجتماع مع الرئيس الروسي".

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة في جنوب أفريقيا بأنّ "الرئيس رامابوزا أكد ضرورة تنظيم اجتماعات ثنائية وثلاثية بين قادة روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة"، مشيرا إلى أنّها "ضرورية لإظهار الالتزام الراسخ لجميع الأطراف في إنهاء" الأزمة.

ووفق البيان، من المقرّر أن يُجري رامابوزا اتصالات هاتفية مع "قادة أوروبيين آخرين في الأيام والأسابيع المقبلة"، وذلك بعدما تحدث هاتفيا مع الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والفنلندي ألكسندر ستوب.

وكان رامابوزا، الذي يتولى رئاسة مجموعة العشرين، تواصل الاثنين مع بوتين.