الأحد 24 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

البرلمان العربي يدين استهداف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان

محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي
24 أغسطس 2025 01:14

أبوظبي (الاتحاد)
أعرب البرلمان العربي عن إدانته لاستهداف قافلة إنسانية في شمال دارفور بالسودان، مشدداً على ضرورة حماية المدنيين والأطقم الإنسانية والإغاثية، وتجنيبهم ويلات الصراع. 
وأكد البرلمان العربي ضرورة احترام ما ورد في إعلان جدة، لضمان حماية المدنيين وتأمين ممرات المساعدات الإنسانية والإغاثية، وتأمين وصولها دون عوائق، بهدف المساعدة في إنهاء معاناة الشعب السوداني، وتحقيق الأمن والاستقرار في سائر أنحاء السودان.
وأكد البرلمان العربي، موقفه الثابت والداعم للسودان وشعبه، وحرصه الدائم على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، ودعمه لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

