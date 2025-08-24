كوريا الشمالية تختبر صاروخين جديدين

أجرت كوريا الشمالية اختباراً لصاروخين "جديدين" للدفاع الجوي أشرف على إطلاقهما الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الأحد.



وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الاختبار الذي جرى السبت أظهر أن المنظومتين الصاروخيتين اللتين خضعتا لتحسينات تتمتعان "بقدرة فائقة".

ولم يحدد تقرير الوكالة موقع إطلاق الصاروخين أو يورد تفاصيل عنهما سوى أن طريقة تشغيلهما "تعتمد على تقنية فريدة ومتميزة".



وأشارت وكالة الأنباء المركزية إلى أن عملية الإطلاق "أثبت بشكل خاص أن الخصائص التكنولوجية لنوعين من المقذوفات مناسبة للغاية لتدمير أهداف جوية مختلفة".





