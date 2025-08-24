الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قتلى مع استمرار هطول أمطار غزيرة في باكستان

قتلى مع استمرار هطول أمطار غزيرة في باكستان
24 أغسطس 2025 09:58

اجتاحت أمطار غزيرة أجزاء من باكستان، مما أدى إلى غرق الشوارع وإلحاق أضرار بالمنازل ومقتل سبعة أشخاص على الأقل في مدينة ديرا إسماعيل خان.

وفي العاصمة إسلام آباد ومدينة روالبيندي، تسبب هطول الأمطار الغزيرة الذي استمر لساعات في حدوث فيضانات عارمة في الجداول والمصارف. وغمرت المياه منطقة بهارا كاهو ودخلت المياه إلى المتاجر والمنازل وتقطعت السبل بالمركبات، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية اليوم الأحد.

أخبار ذات صلة
بنغلادش وباكستان تتفقان على تعزيز علاقاتهما
باكستان وبنغلادش تبحثان التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية

وكانت السلطات الباكستانية قد حذرت يوم الخميس الماضي من حدوث فيضانات فى المناطق الحضرية، فيما تستعد البلاد لمواجهة هطول المزيد من الأمطار الغزيرة في الأيام المقبلة، بينما لا تزال تكافح لإزالة أثار الأمطار الموسمية السابقة.

المصدر: وكالات
قتلى
الأمطار الغزيرة
باكستان
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©