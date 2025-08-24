مدينة سانيا السياحية في الصين تُغلق أبوابها جراء اشتداد قوة الإعصار كاجيكي

أغلقت مدينة سانيا الصينية، المشهورة بمنتجعاتها الساحلية وشواطئها الرملية، معالمها السياحية ومتاجرها وعلقت حركة النقل العام اليوم الأحد استعداداً للإعصار كاجيكي الذي اشتدت حدته.



وذكر المركز الوطني للأرصاد الجوية أنه بحلول الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي (0100 بتوقيت جرينتش) أصبح الإعصار المداري على بُعد حوالي 200 كيلومتر جنوب شرقي سانيا في مقاطعة هاينان مصحوباً برياح تبلغ سرعتها 137 كيلومتراً في الساعة بالقرب من مركزه.



وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه من المرجح أن تشتد قوة الإعصار كاجيكي مع تحركه باتجاه الشمال الغربي بسرعة تقارب 20 كيلومتراً في الساعة مع سرعة رياح قد تصل إلى 173 كيلومتراً في الساعة.



وقد تصل العاصفة إلى اليابسة على طول الساحل الجنوبي لمقاطعة هاينان بين ظهر ومساء اليوم الأحد أو تمر بمحاذاة الساحل الجنوبي ثم تتجه غرباً نحو فيتنام.



وتوقع خبراء الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في هاينان ومقاطعة قوانغدونغ ومنطقة قوانغتشو المجاورتين.



وأصدرت مدينة سانيا صباح اليوم تحذيراً باللون الأحمر لمواجهة الإعصار، وهو أعلى مستوى ضمن نظام التحذيرات الصيني المرمز بالألوان، ورفعت مستوى استجابتها للطوارئ إلى أقصى درجة، وفقاً لما أظهرته منشورات على حساب الحكومة المحلية على تطبيق وي تشات.



وعقد مسؤولو المدينة اجتماعاً قبل ساعات طالبوا فيه بالاستعداد "لأسوأ السيناريوهات" وشددوا على ضرورة توخي الحذر الشديد لضمان عدم وقوع وفيات وتقليل الإصابات إلى أدنى حد ممكن.



وتم الإعلان عن تعليق الدراسة وكافة أعمال البناء وإغلاق مراكز التسوق والمطاعم والمتاجر اعتباراً من اليوم. كما صدرت أوامر للسفن بوقف عملياتها في مياه سانيا.



وأكدت السلطات أن رفع هذه القيود سيتوقف على حجم التأثير الذي ستحدثه العاصفة.



تُعدّ مدينة سانيا من أبرز الوجهات السياحية في الصين، حيث استقبلت 34 مليون زيارة سياحية في عام 2024، وفقاً لوكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).