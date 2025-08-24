زلزالان متوسطان يضربان ولاية ماليزية

ضرب زلزالان متوسطان صباح اليوم الأحد ولاية جوهور الماليزية، وذكرت تقارير أولية أنه لم يكن هناك أي ضحايا وأن الأضرار طفيفة.





وذكرت إدارة الأرصاد الجوية الماليزية أن زلزالاً بقوة 4.1 درجة وقع في الساعة السادسة و13 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي بالقرب من منطقة سيجامات، بينما وقع زلزال ثان بقوة 2.8 درجة في الساعة التاسعة صباحاً، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.



وأضافت إدارة الأرصاد الجوية في منشورات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السكان شعروا بالزلزال في ولايات نيجيري سيمبيلان وملقا وباهانج المجاورة.





