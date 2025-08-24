الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لافروف يتّهم دولا بالسعي لتعطيل جهود السلام مع أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
24 أغسطس 2025 16:43

اتّهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، دولا بالسعي إلى "تعطيل" المفاوضات الرامية لوضع حد للأزمة في أوكرانيا.
ودعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى ترتيب اجتماع ثنائي بين الرئيسين الروسي والأوكراني، إلا أنهما تبادلا الاتهامات بعدم الرغبة في ذلك.
وقال لافروف، في مقابلة بثتها القناة الروسية العامة اليوم الأحد على تلغرام "كلّ ما يقومون به هو البحث عن ذرائع لتعطيل المفاوضات".
كما اتّهم لافروف السلطات الأوكرانية بـ"السعي لتعطيل عملية أسّس لها الرئيسان الأميركي ترامب والروسي فلاديمير بوتين أثمرت عن نتائج جيّدة جدا".
وأضاف "نأمل بأن يتم إحباط هذه المحاولات".
كان لافروف أفاد، الجمعة، بعدم وجود أي خطط لعقد اجتماع بين زيلينسكي وبوتين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، اتّهم زيلينسكي روسيا بالسعي "للتهرّب من عقد اجتماع".
وأعرب زيلينسكي عن رغبته في لقاء بوتين، لكن ليس قبل اتفاق حلفائه على ضمانات أمنية لأوكرانيا.
وذكرت روسيا أنه لا يمكن بحث الضمانات من دون إشراكها، مؤكدة أن أي حضور للقوات الأوروبية في أوكرانيا سيكون أمرا "غير مقبول إطلاقا".

المصدر: آ ف ب
