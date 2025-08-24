الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
تقرير صحفي: بوتين يزور الصين الأسبوع المقبل

بوتين وشي (أرشيفية)
24 أغسطس 2025 17:15

ذكرت وسائل إعلام روسية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين الأسبوع المقبل لمدة 4 أيام، حيث من المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين.
وقالت صحيفة "فيستي"، عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، نقلا عن الصحفي بافيل زاروبين، معد ومقدم برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "تحدث زاروبين، عن خطط الرئيس للأسبوع المقبل"، بحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
وأضافت الصحيفة "سيزور فلاديمير بوتين، الصين لمدة 4 أيام، ومن المقرر إجراء مفاوضات واسعة النطاق بين وفدي روسيا والصين".
وسيشارك الرئيس الروسي في قمة منظمة "شنغهاي للتعاون" في مدينة تيانجين الصينية. 

المصدر: د ب أ
فلاديمير بوتين
الصين
زيارة
