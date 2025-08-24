الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فيتنام تجلي مئات الآلاف استعدادا للإعصار "كاجيكي"

آثار إعصار في فيتنام (أرشيفية)
24 أغسطس 2025 17:35

تعتزم السلطات الفيتنامية إجلاء أكثر من 300 ألف  شخص، اليوم الأحد، مع إلغاء أكثر من 10 رحلات داخلية عشية وصول الإعصار "كاجيكي".
وسينقل أكثر من 325500 شخص في خمس محافظات ساحلية إلى مدارس ومبان عامة حوّلت إلى مراكز إيواء مؤقتة، بحسب ما أفادت به السلطات. وأعلنت الخطوط الجوية الوطنية "فيتنام إيرلاينز" وشركة "فييتجيت" إلغاء الرحلات الجوية.
ومن المتوقّع أن يصل الإعصار إلى الساحل الشرقي لفيتنام غدا الاثنين.
وقالت خدمة إدارة الكوارث التابعة لوزارة الزراعة والبيئة إن "الوضع شديد الخطورة ولا ضمانات لأي مركبة أو منشأة، مثل سفن السياحة أو الصيد، فضلا عن منشآت تربية الأحياء المائية".
ويعصف الإعصار كاجيكي بالساحل الجنوبي للصين مع رياح قد تصل سرعتها إلى 170 كيلومترا في الساعة تقريبا، بحسب المركز المشترك للإنذار من الأعاصير الذي توقّع اشتداد قوّة كاجيكي.
ويتوقّع أن تهطل أمطار غزيرة، الاثنين والثلاثاء، في بعض أجزاء محافظتي "ها تنه" و"نغي أن"، وفق إدارة الأرصاد الجوّية في الصين، مع رياح عاتية قد تلحق أضرارا بالمنشآت الكهربائية والمواصلات وقطاعات أخرى.
وكاجيكي هو خامس إعصار مداري يضرب فيتنام هذه السنة. وقد فقد أو توفّي أكثر من مئة شخص في الكوارث الطبيعية التي ضربت البلد خلال الأشهر السبعة الأولى من 2025، بحسب وزارة الزراعة.
وقدّرت الخسائر الاقتصادية بأكثر من 19 مليون يورو.

المصدر: وكالات
فيتنام
إعصار
إجلاء
