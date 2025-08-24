الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يدلي بتصريح بشأن نشر قوات حليفة في أوكرانيا

فولوديمير زيلينسكي ومارك كارني خلال مؤتمر صحفي في كييف
24 أغسطس 2025 17:49

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أن انتشار قوات حليفة على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الأزمة الحالية هو أمر "مهم"، في وقت تسعى كييف إلى الحصول على ضمانات أمنية من حلفائها الغربيين.
وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني الذي يزور كييف في ذكرى استقلال أوكرانيا إن قضية "وجود (قوات) على الأرض مهمة بالنسبة إلينا".
بدوره، دعا كارني إلى "وقف إطلاق النار" في أوكرانيا، وقال "نحن بحاجة إلى وقف إطلاق النار. يمكننا أن نسمّيه وقفا لإطلاق النار، أو هدنة. هذا ضروري". 
واعتبر أن روسيا ليس لها أن تقرر في شأن الضمانات الأمنية التي تطلبها أوكرانيا من حلفائها.
وأكد رئيس الوزراء الكندي "لا يعود إلى روسيا أن تقرر كيفية ضمان سيادة أوكرانيا واستقلالها وحريتها مستقبلا. إنه خيار أوكرانيا و(يتصل) بقرارات الشركاء".

المصدر: وكالات
