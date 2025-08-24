الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بنغلادش وباكستان تتفقان على تعزيز علاقاتهما

محمد توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية في بنغلادش يستقبل إسحاق دار وزير خارجية باكستان
24 أغسطس 2025 18:20

اتفقت بنغلادش وباكستان، اليوم الأحد، على تعزيز علاقاتهما وتعاونهما الثنائي خاصة عبر زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، وهو أعلى مسؤول باكستاني يزور دكا منذ العام 2012، أنّ "إمكانات تحقيق مصلحة لشعبي بلدينا هائلة".
وأكد محمد توحيد حسين، مستشار الشؤون الخارجية البنغلادشي رغبة بلاده في تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال حسين لصحافيين "توصلنا إلى توافق بشأن ضرورة حل القضايا العالقة حتى لا تُشكّل عائقا أمام علاقاتنا".
ووقّعت بنغلادش وباكستان اتفاقات لتعميق العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيز التبادل الثقافي.
وشكل البلدان دولة واحدة حتى الاستقلال في العام 1971. بعد ذلك، تقرّبت بنغلادش من الهند.

المصدر: وكالات
