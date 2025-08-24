العراق يرد على أنباء عن هبوط إحدى طائراته اضطراريا

نفت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الأحد، أن تكون إحدى طائراتها نفذت هبوطا اضطراريا في مطار بغداد الدولي.

وأوضحت الشركة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، أن "ما تم تداوله من أخبار بشأن تنفيذ إحدى طائراتنا هبوطاً اضطرارياً في مطار بغداد الدولي، بأنها أخبار غير صحيحة ولا تمت للحقيقة بصلة"، لافتة إلى أن "الطائرة المعنية بالحادثة تعود إلى ناقل جوي آخر ولا علاقة للناقل الوطني بهذا الأمر على الإطلاق".

وأكدت الشركة "التزامها بتطبيق معايير السلامة الجوية الدولية وإخضاع أسطولها لإجراءات فنية وفحوصات دورية دقيقة تضمن أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية لجميع رحلاتها"، داعية وسائل الإعلام إلى "تحري الدقة عند نقل الأخبار والحصول عليها من مصادرها الرسمية".