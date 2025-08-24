نيجيريا تحرر عشرات المخطوفين من العصابات

تمكن سلاح الجو النيجيري من تحرير 76 شخصا، بينهم نساء وأطفال، خطفتهم عصابات إجرامية مؤخرا في ولاية كاتسينا في شمال غرب البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأحد.

وجاءت العملية بعد ضربة جوية نفذتها القوات الجوية في إطار مطاردة "زعيم عصابة سيئ السمعة" وعصابته، يُشتبه في وقوفهم وراء هجوم الأسبوع الماضي على مسجد وقرى مجاورة، أسفر عن مقتل 50 شخصا.

وقال ناصر معازو مفوض الأمن في ولاية كاتسينا، في بيان، إن الجيش نفذ غارة جوية، أمس السبت، على "باوا هيل" في منطقة كانكارا، "وأنقذ 76 ضحية مختطفة، بينهم نساء وأطفال".

وأضاف "للأسف، قضى طفل خلال هذه العملية".

وتتعرض قرى معزولة في شمال غرب نيجيريا ووسطها، من حين لآخر، لعمليات خطف جماعي من قبل عصابات مسلحة من أجل المطالبة بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.

ولا تتبنى هذه العصابات أيديولوجية محددة وتتحرك بدافع الربح المالي، لكن مسؤولين ومحللين يعربون عن قلقهم إزاء تقاطع مصالح بينها وبين الحركات الإرهابية في شمال شرق البلاد.