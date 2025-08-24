الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

نيجيريا تحرر عشرات المخطوفين من العصابات

وحدة من الجيش النيجيري
24 أغسطس 2025 20:43

تمكن سلاح الجو النيجيري من تحرير 76 شخصا، بينهم نساء وأطفال، خطفتهم عصابات إجرامية مؤخرا في ولاية كاتسينا في شمال غرب البلاد، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية اليوم الأحد.
وجاءت العملية بعد ضربة جوية نفذتها القوات الجوية في إطار مطاردة "زعيم عصابة سيئ السمعة" وعصابته، يُشتبه في وقوفهم وراء هجوم الأسبوع الماضي على مسجد وقرى مجاورة، أسفر عن مقتل 50 شخصا.
وقال ناصر معازو  مفوض الأمن في ولاية كاتسينا، في بيان، إن الجيش نفذ غارة جوية، أمس السبت، على "باوا هيل" في منطقة كانكارا، "وأنقذ 76 ضحية مختطفة، بينهم نساء وأطفال".
وأضاف "للأسف، قضى طفل خلال هذه العملية".
وتتعرض قرى معزولة في شمال غرب نيجيريا ووسطها، من حين لآخر، لعمليات خطف جماعي من قبل عصابات مسلحة من أجل المطالبة بمبالغ مالية مقابل إطلاق سراحهم.
ولا تتبنى هذه العصابات أيديولوجية محددة وتتحرك بدافع الربح المالي، لكن مسؤولين ومحللين يعربون عن قلقهم إزاء تقاطع مصالح بينها وبين الحركات الإرهابية في شمال شرق البلاد.

أخبار ذات صلة
نيجيريا تقتل عشرات الإرهابيين
الإمارات تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجداً في نيجيريا
المصدر: وكالات
نيجيريا
تحرير رهائن
عصابات
عصابات قطاع الطرق
العصابات
آخر الأخبار
من اليمين: أعلام روسيا والإمارات وأوكرانيا
علوم الدار
وساطة إماراتية جديدة بين روسيا وأوكرانيا تنجح بإطلاق 292 أسيراً
24 أغسطس 2025
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
الرياضة
مقترح سعودي يهدد مستقبل نجم ريال مدريد
اليوم 09:00
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
الرياضة
11 عودة وانهيار وحيد.. برشلونة «ملوك الريمونتادا» مع فليك!
اليوم 08:57
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
الرياضة
الأرقام الكارثية لأموريم تطارد مانشستر يونايتد
اليوم 08:49
فيتنام
الأخبار العالمية
إعصار كاجيكي يغمر جزيرة هاينان جنوبي الصين
اليوم 08:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©