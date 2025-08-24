الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس وزراء كندا لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا

كارني وزيلينسكي في احتفال بمناسبة يوم استقلال أوكرانيا
24 أغسطس 2025 22:49

أبلغ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الأحد، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه يؤيد دعوات أوكرانيا إلى ضمانات أمنية قوية كجزء من أي اتفاق سلام محتمل مع روسيا.
وقال كارني إن كندا لن تستبعد إرسال قوات في مثل هذا الإطار.
وأكد كارني، في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي "في تقدير كندا، ليس من الواقعي أن يكون الضمان الأمني الوحيد هو قوة القوات المسلحة الأوكرانية... التي تحتاج إلى الدعم والتعزيز".
ووقع الزعيمان اتفاقا بشأن الإنتاج المشترك لطائرات مسيرة، وقال كارني إن أوكرانيا ستتلقى في الشهر المقبل أكثر من مليار دولار كندي (723 مليون دولار أميركي) من المساعدات العسكرية من حزمة تم الإعلان عنها سابقا.
بعد مرور ثلاث سنوات ونصف السنة على بدء الأزمة في أوكرانيا، يقود الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعي للسلام، وتعمل أوكرانيا مع حلفائها الأوروبيين على صياغة أطر لضمانات أمنية محتملة لكييف بعد الأزمة، وهو ما عبر ترامب أيضا عن انفتاحه تجاهها.
وانضم كارني، الذي يقوم بأول زيارة له إلى أوكرانيا منذ توليه منصبه في مارس الماضي، إلى زيلينسكي في احتفال في وسط كييف، اليوم الأحد، بمناسبة يوم الاستقلال الأوكراني، والذي حضره أيضا مبعوث ترامب الخاص لأوكرانيا، كيث كيلوج.
وقال زيلينسكي، أمام حشد من كبار الشخصيات في ساحة صوفيا في كييف من أمام كاتدرائية تعود إلى القرن الحادي عشر "نعمل جميعا على ضمان أن نهاية هذه الحرب ستعني ضمان السلام لأوكرانيا، حتى لا تبقى الحرب أو التهديد بالحرب ليرثها أبناؤنا".
وقال زيلينسكي إنه يريد أن تكون الضمانات الأمنية المستقبلية كجزء من اتفاق سلام محتمل أقرب ما يمكن إلى المادة الخامسة من (ميثاق) حلف شمال الأطلسي التي تعتبر الهجوم على دولة عضو واحدة بمثابة هجوم على الجميع.
وأيد كارني دعوات أوكرانيا للمشاركة الدولية المحتملة في الضمانات الأمينة.

