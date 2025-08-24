المفوضية الأوروبية تدافع عن تسوية الرسوم الجمركية مع واشنطن

برلين (وكالات)



دافعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن التسوية بشأن الرسوم الجمركية، التي تم التوصل إليها بين الاتحاد الأوروبي والرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكتبت فون دير لاين في مقال لصحيفة «فرانكفورتر ألجماينه» الألمانية، من المقرر أن يتم نشره اليوم، أن الاتفاق يمثل «قراراً واعياً، استقراراً وقابلية للتنبؤ، عوضاً عن التصعيد والمواجهة».

وفي إشارة إلى سقف الرسوم الجمركية الأميركية الذي تبلغ نسبته 15%، كتبت فون دير لاين أنهما توصلا إلى اتفاق جيد، إن لم يكن مثالياً، موضحة: «مع فرض تعريفات جمركية متبادلة من جانبنا، سنواجه خطر إطلاق حرب تجارية مكلفة ذات عواقب سلبية على موظفينا ومستهلكينا وصناعتنا». وتم توجيه انتقادات لأساليب التفاوض التي تتبعها الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، بسبب منحها الولايات المتحدة شروطاً أفضل من تلك المطبقة على شركات الاتحاد الأوروبي. وقبل الاتحاد الأوروبي الاتفاق في مواجهة خطر قيام الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% اعتباراً من الأول من أغسطس الجاري، وهو ما كان من شأنه أن يتسبب في اشتعال حرب تجارية.