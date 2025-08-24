روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في دنيبروبتروفسك

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.

وتركز القوات الروسية على منطقة دونباس في شرق البلاد، معلنة يوميا عن استيلائها على قرى جديدة.

وأعلنت الوزارة السيطرة على بلدة "فيليا" الواقعة داخل منطقة دنيبروبتروفسك.

وتقول موسكو إنها تتوغل في منطقة دنيبروبتروفسك. لكن القوات الأوكرانية تضغط من أجل استعادة القرى في منطقة دونيتسك، النقطة المحورية للتقدم الروسي، ومنع أي تحرك آخر في دنيبروبتروفسك.

وقال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن قوات كييف استعادت السيطرة على قرى ميخايليفكا وزيليني هاي وفولوديميريفكا.

وتقع زيليني هاي بالقرب من منطقة دنيبروبتروفسك، بينما تقع القريتان الأخريان بالقرب من بلدة بوكروفسك، التي كانت محور قتال عنيف لعدة أشهر.