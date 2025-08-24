الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن تحقيق تقدم ميداني في دنيبروبتروفسك

سكان يتفقدون منازلهم في دونتسك
25 أغسطس 2025 00:08

قالت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، إن قواتها سيطرت على بلدة جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية.
وتركز القوات الروسية على منطقة دونباس في شرق البلاد، معلنة يوميا عن استيلائها على قرى جديدة.
وأعلنت الوزارة السيطرة على بلدة "فيليا" الواقعة داخل منطقة دنيبروبتروفسك.
وتقول موسكو إنها تتوغل في منطقة دنيبروبتروفسك. لكن القوات الأوكرانية تضغط من أجل استعادة القرى في منطقة دونيتسك، النقطة المحورية للتقدم الروسي، ومنع أي تحرك آخر في دنيبروبتروفسك.
وقال أولكسندر سيرسكي، القائد الأعلى للقوات الأوكرانية، في منشور على تطبيق "تلغرام"، إن قوات كييف استعادت السيطرة على قرى ميخايليفكا وزيليني هاي وفولوديميريفكا.
وتقع زيليني هاي بالقرب من منطقة دنيبروبتروفسك، بينما تقع القريتان الأخريان بالقرب من بلدة بوكروفسك، التي كانت محور قتال عنيف لعدة أشهر.

المصدر: رويترز
السيطرة على قرية
روسيا
أوكرانيا
