إسرائيل تقصف 50 هدفاً بصنعاء

تصاعد أعمدة الدخان من موقع ضربات في صنعاء (أرشيفية)
25 أغسطس 2025 01:47

عدن (الاتحاد)

هزت انفجارات عدة العاصمة اليمنية صنعاء، بعد أسبوع من ضربات إسرائيلية استهدفت منشأة للطاقة يستخدمها الحوثيون جنوب العاصمة.
وأكد مصدر أمني إسرائيلي بدء تنفيذ غارات على أهداف للحوثيين، حسب ما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، موضحاً أن موجة الغارات على العاصمة اليمنية، جاءت رداً على هجمات الحوثي الصاروخية الأخيرة.
وأشار إلى استهداف محطات كهربائية ومواقع وقود بصنعاء، فيما سمع دوي انفجارات في العاصمة، ولفت إلى أن الضربات طالت شركة النفط بشارع الـ60 في صنعاء، مؤكداً أن الغارات استهدفت نحو 50 موقعاً.
واستهدف القصف محيط المجمع الرئاسي وقواعد صواريخ، وفق ما أوضح شهود عيان. ولاحقاً أعلن الجيش الإسرائيلي انتهاء العملية الأمنية في اليمن، مؤكداً أن قصف المجمع الرئاسي رسالة للحوثيين بأنهم بمرمى النيران الإسرائيلية. كما أوضح أن طائراته هاجمت أهدافاً حوثية عدة في عمق اليمن.
وأتت تلك الغارات بعدما أطلقت الجماعة الحوثية صاروخاً، يوم الجمعة الماضي، نحو إسرائيل، فيما كشف تحقيق إسرائيلي أن الصاروخ الحوثي حمل رأساً حربياً متعدد المراحل، وقابلاً للانشطار.

