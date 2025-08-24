الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
البعثة الأممية: نسعى لتدشين حوار مع القادة الليبيين

البعثة الأممية: نسعى لتدشين حوار مع القادة الليبيين
25 أغسطس 2025 01:47

حسن الورفلي (بنغازي)

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، أنها تسعى إلى تدشين حوار مهيكل مع القادة الليبيين، حضورياً وعبر الإنترنت، للاستماع إلى أفكارهم في تنفيذ خريطة الطريق للوصول إلى الانتخابات الوطنية.
وأضافت تيتيه خلال كلمة مقتطفة من إحاطتها لمجلس الأمن، بثتها صفحة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على «فيسبوك»، أمس، لتوضيح ملامح خريطة الطريق والعملية السياسية وشرح إحاطتها لأعضاء مجلس الأمن: «أخبرتمونا أنكم تريدون حكومةً مستقرةً من اختياركم، وتريدون انتخاب قادتكم على الصعيدين المحلي والوطني».
وتابعت: «تريدون أن تكونوا جزءاً من العملية، ليس كمتفرجين بل كمواطنين في بلدكم، وخارطة الطريق هذه تسعى إلى جعل تطلعاتكم قابلةً للتنفيذ».
وواصلت المبعوثة الأممية قائلة: «لهذا السبب، أشارككم النقاط الرئيسية التي وردت في إحاطتي، حيث نسعى لصياغة عملية سياسية تُشرك القادة الليبيين، في حوار مهيكل، ومشاورات مُستمرة، حضورياً وعبر الإنترنت، للاستماع إليكم، ونستنير بأفكاركم في تنفيذ خريطة الطريق التي تسعى لكي تضمن لكم إجراء انتخابات وطنية». 
واختتمت تيتيه كلمتها مؤكدة: «ملتزمون بالاستماع إليكم، وتوخي الشفافية في ما نعتزم القيام به لمواجهة التحديات للتغلب عليها».

