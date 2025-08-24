الإثنين 25 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

إعلان البريقة منطقة منكوبة في عدن

أطفال يمنيون يعبرون تجمعات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة في مخيم للنازحين في مديرية الخوخة (أ ف ب)
25 أغسطس 2025 01:47

عدن (الاتحاد)

أعلنت السلطة المحلية في مديرية البريقة بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء أمس، أن المديرية باتت منطقة منكوبة جراء السيول العارمة التي خلفت ضحايا ودماراً واسعاً في الممتلكات والمساكن والبنى التحتية منذ السبت. وقالت السلطة المحلية في بيان إن السيول القادمة من محافظة لحج نحو منطقة ساحل الحسوة أدت إلى تدمير عشرات المنازل وتضرر المئات جزئياً، إضافة إلى محاصرة مئات الأسر وغرق منازل بالكامل وانقطاع الطريق الرئيسية المؤدية إلى المديرية. وأضاف البيان أن السيول جرفت ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات وباصات نقل، وألحقت أضراراً جسيمة بالبنية التحتية، كما تسببت بضحايا في الأرواح وإصابات نتيجة الانهيارات والغرق، فيما اختلطت مياه الأمطار بمياه الصرف الصحي في بعض الأحياء. 
وأشار إلى أن الوضع كارثي وخارج عن السيطرة، ويزداد تفاقماً مع استمرار تدفق السيول من مختلف المحافظات التي تتجمع لتلتقي في مديرية البريقة، وتصب في خليج عدن. 
وتشهد معظم المحافظات اليمنية منذ أيام أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة زادت شدتها السبت الماضي، تأثراً بمنخفض جوي، أوقع عشرات الضحايا والمفقودين دون أن تتوافر إحصاءات رسمية حتى الآن، فيما قطعت العديد من الطرق، وجرفت مركبات، ودمرت عشرات المنازل. 
في السياق، أعلنت مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، تضرر نحو 180 أسرة نازحة في محافظتي حجة والحديدة؛ جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها المنطقتان خلال الساعات الماضية.

