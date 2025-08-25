فيضانات عارمة تغمر قرى في ولاية راجستان الهندية

الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
25 أغسطس 2025 13:10

أدت الأمطار العزيرة المتواصلة إلى تكون حفرة ضخمة في منطقة ساواي مادهوبور بولاية راجستان شمال غربي الهند، وفيضان سد سوروال، ما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة النطاق في عدة قرى أمس الأحد.

وانهارت مساحة واسعة من الأرض بالقرب من ساواي مادهوبور، تاركة فوهة ضخمة وقطعت طرق الوصول. وغمرت الفيضانات قرى بأكملها، بما في ذلك سوروال، ودهانولي، وجوجور، وجادافاتا، وشيشا، وماشيبورا، حيث غمرت المياه مئات من المنازل، وفقاً لما ذكرته صحيفة تايمز أوف إنديا.

 

وأدت هذه الظروف المناخية إلى إجلاء جماعي للسكان، حيث اضطر العديد منهم للجوء إلى أسطح المنازل. كما يعاني السكان من نقص في الغذاء والمياه الصالحة للشرب، فيما تعرقل الطرق المقطوعة والبنية التحتية المتضررة عمليات الإغاثة.

كما غمرت المياه أيضاً طريق لالسوت كوتا السريع، ولم يعد بالإمكان استخدامه إلا بالجرارات والعربات، مما أدى إلى اضطراب شديد في الحركة داخل المناطق المتضررة من الفيضانات وخارجها.

وفي الوقت ذاته، أدت الأمطار المتواصلة على مدار الـ 24 ساعة في منطقة داوسا إلى دمار هائل، حيث تحولت الطرق في المناطق المنخفضة إلى أنهار، وغمرت المياه أحياء كاملة. 


المصدر: وكالات
فيضانات
الهند
انهيارات أرضية
