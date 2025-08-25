الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

روسيا تعلن السيطرة على قرية جديدة في شرق أوكرانيا

جنود روس على متن دبابة في أحد شوارع دونيتسك (أرشيفية)
25 أغسطس 2025 16:57

أعلن الجيش الروسي، اليوم الاثنين، السيطرة على قرية جديدة في منطقة دنيبروبتروفسك شرقي أوكرانيا، محققاً المزيد من التقدم في الأراضي الأوكرانية في وقت عاد الجمود ليخيّم على مساعي التوصل لاتفاق سلام.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قرية زابوريزكه في المنطقة حيث تقدّمت القوات الروسية مؤخراً لأول مرة في إطار عمليتها العسكرية المتواصلة منذ ثلاث سنوات ونصف.
وتنفي كييف أن تكون القوات الروسية رسّخت مواقعها في منطقة دنيبروبتروفسك التي تعد مركزاً صناعياً مهماً.
وسبق أن كانت المنطقة بمنأى إلى حد كبير عن المعارك التي شهدتها أجزاء من شرق وجنوب أوكرانيا إلى أن أعلنت روسيا دخول قواتها إليها في يوليو الماضي.

المصدر: آ ف ب
الحرب في أوكرانيا
روسيا
الأراضي الأوكرانية
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
روسيا وأوكرانيا
الجيش الروسي
