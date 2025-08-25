الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

التجارة والدفاع على رأس جدول أعمال قمة أميركية كورية جنوبية

البيت الأبيض
25 أغسطس 2025 18:44

يستضيف الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الكوري الجنوبي لي جاي ميونج، في البيت الأبيض اليوم الاثنين، لإجراء محادثات من المتوقع أن تركز على قضايا التجارة والدفاع.
قد يسهم أول لقاء شخصي بين الزعيمين في توضيح تفاصيل اتفاقية التجارة الجديدة التي توصل إليها البلدان الشهر الماضي، والتي بموجبها تستثمر كوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في الولايات المتحدة، مقابل خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات الكورية الجنوبية من 25% إلى 15%.
وقال ترامب عند الإعلان عن هذه الاتفاقية إن كوريا الجنوبية ستكون "منفتحة تماما على التجارة" مع الولايات المتحدة، وتستورد سلعا مثل السيارات والمنتجات الزراعية منها، في حين تعد السيارات أبرز صادرات كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن الفائض التجاري لكوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة من أكبر الفوائض التجارية للدول الحليفة للولايات المتحدة ويسعى ترامب إلى تقليص هذه الفوائض.
من ناحيته، أعلن  مكتب لي عن اعتزام الزعيمين مناقشة التعاون في قطاعات تصنيع رئيسية مثل أشباه الموصلات والبطاريات وبناء السفن. وقد شكل هذا القطاع الأخير مجال تركيز خاص للرئيس الأميركي.
وفيما يتعلق بالدفاع، من المواضيع المحتمل مناقشتها استمرار وجود القوات الأميركية في كوريا الجنوبية والتهديد الذي تمثله كوريا الشمالية.

أخبار ذات صلة
ثاني الزيودي: 10 مليارات دولار التجارة المتبادلة بين الإمارات وأنغولا بحلول 2033
%22 نمو الصادرات غير البترولية السعودية في يونيو
المصدر: د ب أ
الولايات المتحدة
كوريا الجنوبية
قمة
التجارة
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©