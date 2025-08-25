الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يرد على سؤال بشأن اللقاء مع زعيم كوريا الشمالية

ترامب وكيم خلال لقاء سابق في عام 2019
25 أغسطس 2025 20:56

أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، أنّه سيلتقي الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، "يوماً ما"، بعدما التقاه أكثر من مرة خلال ولايته الرئاسية الأولى.
ورداً على سؤال حول احتمال لقائه بكيم مجدداً، قال ترامب للصحفيين: "سأراه يوماً ما. سنلتقي في وقت ما"، وذلك قبيل زيارة رئيس كوريا الجنوبية الجديد، لي جاي ميونغ، إلى واشنطن.
وكان البيت الأبيض قد ذكر، في يونيو الماضي، بأن الرئيس الأميركي سيرحب بالتواصل مع زعيم كوريا الشمالية، مشيراً إلى أن ترامب لا يزال "مستعداً لتبادل الرسائل مع كيم جونغ أون".

أخبار ذات صلة
ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية
ترامب يقيل ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي
المصدر: آ ف ب
زعيم كوريا الشمالية
الرئيس الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
كيم جونج أون
ترامب
كوريا الشمالية
الزعيم الكوري الشمالي
كيم جونغ أون
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©