الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يدلي بتصريحات بشأن ضمانات أمنية لأوكرانيا

دونالد ترامب يدلي بتصريحات في البيت الأبيض
25 أغسطس 2025 20:41

أدلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، بتصريحات بشأن ضمانات أمنية تطلبها أوكرانيا قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة الحالية.
وقال ترامب، للصحفيين في المكتب البيضاوي، إنه لم يناقش ضمانات أمنية معينة لأوكرانيا، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستدعمها.
وأضاف أن الولايات المتحدة لن تنفق أي أموال على أوكرانيا بعد الآن.
وتمثل الضمانات الأمنية المحتملة، التي تريدها كييف، عقبة رئيسية أمام إنهاء الأزمة في أوكرانيا المستمرة منذ فبراير 2022.
وقال الرئيس الأميركي إنه تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين منذ مباحثاته مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بعد قمة ألاسكا مع بوتين.
وأكد ترامب أنه ناقش، خلال اجتماعه في 15 أغسطس مع بوتين في ألاسكا تقليص حجم الترسانة النووية الضخمة لبلديهما بمجرد حل الأزمة الأوكرانية.
وأوضح الرئيس الأميركي "نريد نزع السلاح النووي. إنها قوة مفرطة، تحدثنا بشأن ذلك أيضا. هذا جزء من الأمر، لكن علينا أن ننهي الحرب".
وقال زيلينسكي، في وقت سابق اليوم، إن من المتوقع أن يجتمع مسؤولون أميركيون وأوكرانيون هذا الأسبوع لبحث مسألة الضمانات الأمنية المحتمل تقديمها لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية
ترامب يقيل ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
ضمانات أمنية
أوكرانيا
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©