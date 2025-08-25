زعيم عصابة يقر بذنبه في تهريب مخدرات إلى أميركا

أقر زعيم عصابة المخدرات المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا، اليوم الاثنين، بذنبه في تهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

تتعلق هذه الاتهامات بدوره في أنشطة تجارة مخدرات مشوبة بالعنف تسببت في تدفق كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين وغيرهما من المواد المحظورة إلى الولايات المتحدة على مدار سنوات.

وتحت قيادة كل من زامبادا وخواكين "إل تشابو" جوزمان، تحولت عصابة "سينالوا" من لاعب إقليمي إلى أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العالم، على حد قول ممثلي ادعاء.

وأقر زامبادا بذنبه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بولاية نيويورك بعد أسبوعين من تصريح ممثلي ادعاء أنهم لن يطالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.

كان زامبادا قد اعتقل في ولاية تكساس الأميركية العام الماضي.

واعترف زامبادا، البالغ 77 عاما، بذنبه في تهمة تتعلق بالتآمر للتربح وأخرى تتعلق بإدارة منظمة إجرامية بشكل مستمر.

كان زامبادا قد دفع ببراءته العام الماضي من عدة اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وجرائم أخرى ذات صلة بها، من بينها تهم تتعلق بالسلاح وغسيل الأموال.