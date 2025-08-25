الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زعيم عصابة يقر بذنبه في تهريب مخدرات إلى أميركا

إسماعيل "إل مايو" زامبادا
25 أغسطس 2025 21:52

أقر زعيم عصابة المخدرات المكسيكي إسماعيل "إل مايو" زامبادا، اليوم الاثنين، بذنبه في تهمة تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.
تتعلق هذه الاتهامات بدوره في أنشطة تجارة مخدرات مشوبة بالعنف تسببت في تدفق كميات ضخمة من الكوكايين والهيروين وغيرهما من المواد المحظورة إلى الولايات المتحدة على مدار سنوات.
وتحت قيادة كل من زامبادا وخواكين "إل تشابو" جوزمان، تحولت عصابة "سينالوا" من لاعب إقليمي إلى أكبر عصابة لتهريب المخدرات في العالم، على حد قول ممثلي ادعاء.
وأقر زامبادا بذنبه أمام محكمة اتحادية في بروكلين بولاية نيويورك بعد أسبوعين من تصريح ممثلي ادعاء أنهم لن يطالبوا بتوقيع عقوبة الإعدام بحقه.
كان زامبادا قد اعتقل في ولاية تكساس الأميركية العام الماضي.
واعترف زامبادا، البالغ 77 عاما، بذنبه في تهمة تتعلق بالتآمر للتربح وأخرى تتعلق بإدارة منظمة إجرامية بشكل مستمر.
كان زامبادا قد دفع ببراءته العام الماضي من عدة اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات وجرائم أخرى ذات صلة بها، من بينها تهم تتعلق بالسلاح وغسيل الأموال. 

أخبار ذات صلة
كوريا الجنوبية: الادعاء يطلب اعتقال رئيس الوزراء السابق
شرطة أبوظبي و"الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" يضبطان عصابة مخدر الكريستال
المصدر: د ب أ
زعيم عصابة
مخدرات
محاكمة
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©