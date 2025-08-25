الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
«البرلماني العربي» يدعو إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

«البرلماني العربي» يدعو إلى تحرك فوري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
26 أغسطس 2025 01:53

القاهرة (الاتحاد)

دعا الاتحاد البرلماني العربي أمس، المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والعاجل لإجبار القوات الإسرائيلية على فتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من دون قيد أو شرط. وأعرب الاتحاد في بيان، عن الأسف إزاء التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي الذي أعلن دخول قطاع غزة رسمياً في حالة المجاعة وفق معايير الأمم المتحدة.
كما أعرب عن بالغ القلق من هذا التصنيف الكارثي، مؤكداً أنه «يعكس بوضوح نيات متعمدة وخطرة وغير إنسانية من قبل سلطات الاحتلال التي تدفع سكان القطاع المحاصر نحو التجويع المفضي إلى الموت عبر سياسات ممنهجة». ولفت إلى أهمية تطبيق الآلية الأممية المعروفة «بالاتحاد من أجل السلام» التي خولها القرار رقم 377 للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1950 بالسماح في الدخول واتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم والأمن الدوليين في حال غياب التوافق.
وأوضح أن «وصول غزة إلى هذا الوضع المأساوي ليس إلا نتيجة مباشرة لإجراءات سلطات الاحتلال التي منعت وصول الغذاء والأدوية منذ أشهر عدة». وأكد رئيس الاتحاد البرلماني العربي أن «حرمان الفلسطينيين من الغذاء وعناصر النجاة الأولية يشكل جريمة حرب».

