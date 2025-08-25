الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قوات إسرائيلية تتوغل في ريف دمشق وتطلق النار على السكان

ألية إسرائيلية متوغلة داخل الأراضي السورية (أرشيفية)
26 أغسطس 2025 01:53

دمشق (الاتحاد)

توغل الجيش الإسرائيلي، أمس، في بلدة بيت جن بمحافظة ريف دمشق، وأطلق النار على السكان، من دون وقوع إصابات.
وقالت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، إن «قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت بعشرات العناصر في بلدة بيت جن بريف دمشق، وأطلقت النار باتجاه الأهالي من دون وقوع أي إصابات أو أضرار بشرية».
وأوضحت أن الانتهاك الإسرائيلي تسبب بحدوث حالة من التوتر في المنطقة.
بدورها، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن قوة إسرائيلية مكونة من 11 سيارة وأكثر من 60 جندياً توغلت في المنطقة الواقعة بين بلدة بيت جن ومزرعة بيت جن بريف دمشق الغربي، واستولت على «تل باط الوردة» الذي يقع في سفح جبل الشيخ، مشيراً إلى أنها أطلقت الرصاص باتجاه الأهالي من دون وقوع إصابات. وذكر بيان صدر عن وزارة الخارجية السورية أمس، أن سوريا تستنكر بشدة التوغل العسكري الإسرائيلي في ريف دمشق.
وجاء في البيان: أن «هذا التصعيد الخطير يعد تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليميين، ويجسد مجدداً النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال».
وأضاف: «تجدد الوزارة دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقاً لأحكام القانون الدولي».

الجيش الإسرائيلي
إسرائيل
سوريا
دمشق
