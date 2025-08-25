نواف سلام يجدد الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان

بيروت (الاتحاد)



جدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس، التأكيد على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة بلاده ودعا لانسحابها من الأراضي اللبنانية التي تحتلها في الجنوب.

وشدّد سلام خلال استقباله بمقر الحكومة عضوي الكونغرس الأميركي النائبين دارين لحود، وستيف كوهن، بحضور السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون، والوفد المرافق، على ضرورة احترام إسرائيل لسيادة لبنان وانسحابها من الأراضي التي ما زالت تحتلها، بما يمكّن الجيش من استكمال انتشاره في الجنوب.

وأكد سلام ضرورة وقف إسرائيل لأعمالها العدائية والإفراج عن الأسرى، تمهيداً لبدء مسار إعادة الإعمار والتعافي.

وقال سلام: إن «الجيش اللبناني هو جيش لكل اللبنانيين، ودعمه وتزويده بالقدرات اللازمة يشكّلان ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والاستقرار».

من جانبه، أشاد لحود بما قامت به الحكومة اللبنانية حتى الآن من إجراءات لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بيدها، بالإضافة إلى الإصلاحات القضائية والمالية الجارية.

في غضون ذلك، قُتل لبناني، أمس، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عين المزراب تبنين في قضاء بنت جبيل جنوبي لبنان.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن شخصاً قتل جراء استهداف مسيرة إسرائيلية سيارة صغيرة على طريق عين المزراب تبنين بقضاء بنت جبيل بمحافظة النبطية جنوبي لبنان.