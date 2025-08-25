الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرافات إسرائيلية تقتلع مئات الأشجار في قرية بالضفة الغربية

مستوطنون يستخدمون جرافات لشق طريق في قرية المغير (أ ف ب)
26 أغسطس 2025 01:53

رام الله (الاتحاد)

اقتلعت جرافات إسرائيلية مئات الأشجار في قرية المغير شمال شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.
وتعد كروم الزيتون جزءاً أساسياً من اقتصاد الضفة الغربية وتراثها، وشكلت أيضاً طوال عقود مسرحاً لمواجهات دامية بين المزارعين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيليين.
وقال عبد اللطيف محمد أبو عليا، وهو مزارع محلي، إنه خسر أشجار زيتون يناهز عمرها 70 عاماً في نحو 10 دونمات من أرضه.  وأضاف: «لقد اقتلعوها تماماً وسووها بالأرض بذرائع واهية»، مؤكداً أنه بدأ بإعادة غرس أشجاره مع سكان آخرين.
ورصد مصورو فرانس برس في المكان تربة مجرّفة وأشجار زيتون على الأرض، وعدة جرافات تعمل في التلال المحيطة بالقرية. 
وقال غسان أبو عليا، الذي يترأس جمعية زراعية محلية: «الهدف هو السيطرة وإجبار الناس على الرحيل. هذه مجرد بداية. سيتوسع الأمر ليشمل الضفة كلها».
من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى مدار ثلاثة أيام من العدوان المتواصل على بلدة المغير شمال شرق محافظة رام الله والبيرة، نفّذت حملة اعتقالات واسعة طالت 14 شخصاً، من بينهم رئيس المجلس القروي أمين أبو عليا».
وأضاف النادي: أن القوات الإسرائيلية أجرت تحقيقات ميدانية مع عشرات الأشخاص، بينهم عائلات كاملة تضم نساءً وأطفالاً. 
وتصاعد العنف في الضفة الغربية المحتلة منذ اندلاع الحرب في غزة، ومنذ ذلك الحين قُتل ما لا يقل عن 971 فلسطينياً برصاص الجنود الإسرائيليين أو المستوطنين في الضفة الغربية.

أخبار ذات صلة
غزة.. 20 قتيلاً بينهم 5 صحفيين بقصف إسرائيلي على مستشفى
نواف سلام يجدد الدعوة إلى انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
إسرائيل
رام الله
الضفة الغربية
فلسطين
أشجار الزيتون
آخر الأخبار
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
الرياضة
بونيفايس يكشف سبب «النكسة الثانية»
اليوم 17:04
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
علوم الدار
"بدع دعفس" تسجل أعلى درجة حرارة في الإمارات
اليوم 17:01
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
الرياضة
كريستال بالاس مهتم بضم أكانجي
اليوم 17:01
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
الرياضة
«كاديلاك» يختار بوتاس وبيريز لموسمه الأول في «مونديال فورمولا1»
اليوم 16:57
مبنى الهيئة العامة للمعاشات
علوم الدار
غداً.. صرف معاشات أغسطس بقيمة 844 مليون درهم
اليوم 16:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©