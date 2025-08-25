الثلاثاء 26 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يلتقي رئيس كوريا الجنوبية

ترامب يستقبل الرئيس الكوري الجنوبي الجديد لي جاي ميونغ
26 أغسطس 2025 01:00

التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، نظيره الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ في البيت الأبيض، الاثنين.
خلال لقائهما، هنأ ترامب ضيفه على انتخابه، وقال "أشعر بدفء كبير تجاه كوريا الجنوبية".
وأشار الرئيس الأميركي إلى إمكانية شراكة البلدين في مجال بناء السفن.
بدوره، سارع لي إلى الإشادة بترامب وجهوده في صنع السلام حول العالم.
وصل الرئيس الكوري الجنوبي إلى الاجتماع آملاً التركيز على التجارة بعد أن اتفق البلدان،  الشهر الماضي، على الخطوط العريضة لاتفاق تجاري ينهي الخلاف بشأن الرسوم الجمركية المتبادلة.
ينص الاتفاق على أن تستثمر كوريا الجنوبية مئات المليارات من الدولارات في أعمال تجارية مع الولايات المتحدة. 
على الرغم من اختلافاتهما، يتشارك ترامب والرئيس الكوري الجنوبي الجديد الليبرالي تجارب أخرى، وقد مثّلت قمة الاثنين فرصةً للزعيمين لبناء تفاهم خلال لقائهما الأول.

 

المصدر: وكالات
كوريا الجنوبية
دونالد ترامب
لي جاي ميونغ
