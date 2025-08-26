الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ثوران جديد لبركان إتنا في صقلية يرفع مستوى التأهب الجوي

ثوران جديد لبركان إتنا في صقلية يرفع مستوى التأهب الجوي
26 أغسطس 2025 07:42

أعلن المعهد الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين الاثنين أن بركان إتنا، الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، ثار من جديد.

أخبار ذات صلة
206 سفراء ومسؤولين أوروبيين سابقين يطالبون بإجراءات صارمة ضد إسرائيل
«الوكالة التجارية الإيطالية» تعزز حضورها في «ويتيكس 2025»

وأشار المعهد إلى انبعاث كميات كثيفة من الرماد من فوهات قمة البركان، غير أن ارتفاع عمود الدخان لم يكن من الممكن تقديره مساء الاثنين.

ورفعت السلطات مستوى التأهب الأعلى لحركة الطيران، فيما بقي مطار كاتانيا الدولي مفتوحاً حتى الآن. ويعد إتنا، الذي يرتفع لأكثر من 3300 متر، أكبر بركان نشط في أوروبا. وهو يثور بشكل منتظم ويخضع لمراقبة مستمرة، بينما تجذب عروضه الطبيعية المدهشة أعداداً كبيرة من المتفرجين

المصدر: وكالات
البراكين
إيطاليا
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©