الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كوريا والولايات المتحدة توقعان 11 مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية

كوريا والولايات المتحدة توقعان 11 مذكرة تفاهم للتعاون في عدد من القطاعات الصناعية الرئيسية
26 أغسطس 2025 09:01

وقعت جمهورية كوريا والولايات المتحدة الأميركية، 11 مذكرة تفاهم، للتعاون الثنائي في مجموعة واسعة من القطاعات الصناعية الرئيسية، تشمل بناء السفن والطاقة النووية والطيران، والغاز الطبيعي المسال والمعادن الأساسية، وذلك وفق ما أعلنته وزارة الصناعة الكورية اليوم "الثلاثاء". 

 

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية، أنه تم توقيع مذكرات التفاهم خلال اجتماع مائدة مستديرة للأعمال بين جمهورية كوريا والولايات المتحدة في واشنطن أمس الاثنين، وذلك عقب القمة الأولى للرئيس لي جيه ميونغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. 

 

أخبار ذات صلة
كوريا وأميركا توقعان 11 مذكرة تفاهم للتعاون بالقطاعات الصناعية
ترامب يقيل ليسا كوك من مجلس الاحتياطي الاتحادي

وأكد كيم جونغ -كوان وزير الصناعة الكوري، في بيان صحفي، أن الحكومة الكورية ستقدم كل الدعم المؤسسي اللازم لإحياء التعاون الصناعي بين كوريا والولايات المتحدة، وتوفير فرص عمل واسعة لشركات البلدين. 

المصدر: وام
كوريا
جمهورية كوريا
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©