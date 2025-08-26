الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الإعصار كاجيكي يقتل 3 أشخاص ويغمر شوارع هانوي في فيتنام

26 أغسطس 2025 10:15

 قالت السلطات الفيتنامية اليوم الثلاثاء إن الإعصار كاجيكي أودى بحياة ثلاثة أشخاص على الأقل وأصاب 10 آخرين في فيتنام، في الوقت الذي حذرت فيه من أن الأمطار الغزيرة قد تتسبب في فيضانات وانهيارات أرضية.

وقالت الحكومة في بيان لها إن الإعصار ألحق أضراراً بنحو سبعة آلاف منزل وأغرق مساحات مزروعة بالأرز تقدر مساحتها بنحو 28800 هكتار وأدى إلى سقوط 18 ألف شجرة.

كما أسقط الإعصار 331 عموداً من أعمدة الكهرباء، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في عدة مقاطعات.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية شوارع العاصمة هانوي وقد غمرتها المياه بشدة مع هطول أمطار غزيرة صباح اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة الأرصاد الوطنية إن الإعصار كاجيكي ضعف بعد وصوله إلى اليابسة على الساحل الشمالي الأوسط لفيتنام بعد ظهر أمس الاثنين، ليتحول إلى منخفض مداري في أثناء تحركه عبر لاوس صباح اليوم الثلاثاء.

المصدر: وكالات
إعصار
فيتنام
