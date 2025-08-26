الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية

ترامب يهدد بزيادة الرسوم على الدول التي تفرض ضرائب رقمية
26 أغسطس 2025 13:47

هدّد الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم إضافية وقيود تصدير على دول يرى إنها تستهدف شركات التكنولوجيا الأميركية.

وعلى رغم أن ترامب لم يسمِّ دولاً بعينها، يرجح أنه يقصد البلدان التي سنّت قوانين تنظّم العالم الرقمي. وعلى سبيل المثال، أصدر الاتحاد الأوروبي قانون الأسواق الرقمية وقانون الخدمات الرقمية، ويُعنيان بالمنافسة وإدارة المحتوى. كما تفرض المملكة المتحدة ضريبة على الشركات التكنولوجية.


وحذّر ترامب من أنه في حال لم يتم رفع ما تعتبره واشنطن "إجراءات تمييزية"، سيقوم "بفرض رسوم جمركية إضافية كبيرة" على منتجات الدول، وفرض قيود على تصدير التقنيات والرقائق الأميركية.

وكان ترامب ألغى في يونيو محادثات تجارية مع كندا رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي كانت ستبدأ أوتاوا بفرضها، على أن تشمل شركات أميركية عملاقة مثل أمازون وألفابيت وميتا. وبعيد ذلك، أعلنت كندا تراجعها عن فرض الضرائب التي تطال شركات التكنولوجيا الأميركية.

أخبار ذات صلة
ترامب يعتزم فرض عقوبات على روسيا
محكمة ترفض دعوى لإدارة ترامب بشأن ترحيل المهاجرين


ومنذ عودته الى البيت الأبيض في يناير، فرض ترامب رسوماً على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة ومنافسيها على السواء، مع تعرفات مختلفة بحسب الدول والمنتجات.

وخصّ ترامب بعض القطاعات، مثل الفولاذ والألمنيوم والسيارات، برسوم خاصة.

 

المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الرسوم الجمركية
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©