هبوط اضطراري لطائرة صينية في روسيا

طائرة بوينغ 777 تابعة لـ"إير تشاينا"
26 أغسطس 2025 15:55

هبطت طائرة ركاب صينية في سيبيريا بسبب عطل فني أصاب محركها، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية (تاس)، اليوم الثلاثاء. 
وهبطت الطائرة، التي كانت متجهة من العاصمة البريطانية لندن إلى بكين، بسلام مستخدمة محركها الثاني في مطار نيجنفارتوفسك.
وكان على متن الطائرة من طراز "بوينج 777"، التابعة لشركة طيران "إير تشاينا"، 250 راكباً إضافة إلى 15 من أفراد طاقمها.
وأفادت قناة "بازا" الروسية عبر منصة "تليجرام"، بأن اختيار مطار مدينة نيجنفارتوفسك جاء بسبب طول مدرجه وطقسه الجيد. 
وتقع المدينة، على بعد نحو 2300 كيلومتر شرق موسكو و3500 كيلومتر من بكين. 
وأعلنت هيئة الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن شركة "إير تشاينا" ستقوم بإرسال طائرة بديلة لنقل الركاب. 
يُذكر أن الطيران فوق روسيا يُعد أقصر طريق جوي يربط بين أوروبا وشرق آسيا.

المصدر: د ب أ
