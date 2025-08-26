الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تحطم مسيّرة أوكرانية في إستونيا

الموقع الذي تحطمت فيه المسيّرة الأوكرانية في مقاطعة تارتو الإستونية
26 أغسطس 2025 17:30

قالت السلطات، اليوم الثلاثاء، إن طائرة مسيّرة أوكرانية تحطمت في إستونيا. 
وأوضح رئيس الشرطة مارجو بالوسون أن الواقعة يُرجَّح أنها حدثت صباح الأحد الماضي. 
وصرح بالوسون، لإذاعة "إي ار ار" الإستونية: "لقد كانت طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت أهدافاً روسية. لا يوجد دليل على أنها كانت طائرة مسيّرة روسية". 
وعثر مزارع في مقاطعة تارتو، أمس الاثنين، على حطام الطائرة في مزرعته، حسبما أكد بالوسون.
وشنّت أوكرانيا، مساء السبت الماضي، هجوماً على منصة نفط وغاز روسية في ميناء أوست-لوجا ببحر البلطيق قرب الحدود الإستونية.
ومن المحتمل أن تكون المسيّرة قد ضلّت طريقها نتيجة الإجراءات الدفاعية الإلكترونية الروسية. 
ولم يتضح ما إذا كانت الطائرة قد دخلت من المجال الجوي للاتفيا أم من روسيا. 

المصدر: د ب أ
الحرب في أوكرانيا
روسيا
سقوط طائرة
الأزمة الأوكرانية
أوكرانيا
الطائرات المسيّرة
حوادث الطائرات
إستونيا
تحطم طائرة
روسيا وأوكرانيا
