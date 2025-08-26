الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإفراج عن رئيس سريلانكا السابق بكفالة

رئيس سريلانكا السابق ويكريمسينجه لدى وصوله إلى مقر المحكمة
26 أغسطس 2025 18:30

قضت محكمة سريلانكية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الرئيس السابق رانيل ويكريمسينجه بكفالة، بعد توقيفه بتهمة اختلاس أموال عامة خلال فترة رئاسته. 
واعتُقل ويكريمسينجه، الذي تولى رئاسة سريلانكا بين عامي 2022 و2024، بسبب اتهامه باستخدام الأموال العامة لحضور حفل تخرج زوجته في لندن، عقب زيارة رسمية إلى كوبا والولايات المتحدة عام 2023.
وقال دانوشكا راماناياكي، كبير مساعدي الرئيس السابق، إنه سمع من محكمة الصلح في كولومبو بإخلاء سبيل ويكريمسينجه بكفالة. 
وأمرت المحكمة، الجمعة الماضي، بوضع رئيس سريلانكا السابق قيد التوقيف الاحتياطي.

أخبار ذات صلة
وضع الرئيس السريلانكي السابق قيد التوقيف الاحتياطي
المصدر: د ب أ
الحكومة السريلانكية
سريلانكا
رانيل ويكريمسينجه
الشرطة السريلانكية
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©