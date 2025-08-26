الإفراج عن رئيس سريلانكا السابق بكفالة

قضت محكمة سريلانكية، اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن الرئيس السابق رانيل ويكريمسينجه بكفالة، بعد توقيفه بتهمة اختلاس أموال عامة خلال فترة رئاسته.

واعتُقل ويكريمسينجه، الذي تولى رئاسة سريلانكا بين عامي 2022 و2024، بسبب اتهامه باستخدام الأموال العامة لحضور حفل تخرج زوجته في لندن، عقب زيارة رسمية إلى كوبا والولايات المتحدة عام 2023.

وقال دانوشكا راماناياكي، كبير مساعدي الرئيس السابق، إنه سمع من محكمة الصلح في كولومبو بإخلاء سبيل ويكريمسينجه بكفالة.

وأمرت المحكمة، الجمعة الماضي، بوضع رئيس سريلانكا السابق قيد التوقيف الاحتياطي.