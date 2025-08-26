الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان تجلي 150 ألف شخص بعد تحذير من فيضانات

باكستان تجلي 150 ألف شخص بعد تحذير من فيضانات
26 أغسطس 2025 18:35

قال مسؤولون باكستانيون اليوم الثلاثاء إن السلطات أجلت 150 ألف شخص على الأقل من المناطق المطلة على ضفاف ثلاثة أنهار في قلب الأراضي الزراعية المهددة بالفيضانات بعد أن حذرت جارتها الهند من أنها تعتزم تصريف المياه الزائدة من أحد السدود.
واجتاحت الأمطار الغزيرة والفيضانات البلدين في الأسابيع القليلة الماضية. يهدد تصريف المياه الزائدة، فضلا عن الأمطار الغزيرة، بإغراق جزء من إقليم البنجاب الباكستاني الذي يعد سلة الخبز للبلاد ويوفر جزءا كبيرا من إمدادات الغذاء.
وذكر المسؤولون أنهم تلقوا تحذيراً مفاجئاً من الهند أمس الاثنين بأنها تعتزم تصريف المياه من سد مادوبور، الذي امتلأ سريعا، ويقع على جانبها من إقليم البنجاب.
وقال متحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان إن عمليات الإجلاء القسري بدأت يوم الجمعة قبل التحذير الذي أصدرته الهند وإن هذه العمليات لا تزال جارية.
وأضاف أن العدد الإجمالي يشمل أيضا 35 ألف شخص على الأقل غادروا طواعية بعد تحذيرات سابقة منذ 14 أغسطس.
وتشارك قوات الجيش في عملية الإجلاء.

أخبار ذات صلة
برؤية إماراتية.. انطلاق المهرجان الدولي الأول لنخيل التمر في إثيوبيا
إنقاذ المئات من مناطق غمرتها الفيضانات في الهند
المصدر: رويترز
فيضانات
باكستان
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©