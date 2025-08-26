انتخاب إنجا روجينيني رئيسة لوزراء ليتوانيا

انتخب البرلمان الليتواني، اليوم الثلاثاء، إنجا روجينيني رئيسة جديدة لوزراء البلاد.

وحصلت روجينيني، البالغة من العمر 44 عاماً، على 78 صوتاً مؤيداً مقابل 35 صوتاً معارضاً، فيما امتنع 14 نائباً عن التصويت.

ومن المنتظر أن يعيّن الرئيس جيتاناس ناوسيدا وزيرة العمل السابقة رسمياً قبل أن تقدم تشكيلتها الحكومية وبرنامجها إلى البرلمان لتصويت آخر.

وتخلف روجينيني رئيس الوزراء السابق جينتاوتاس بالوكاس، الذي استقال مطلع أغسطس الجاري بعد مزاعم بوجود صفقات تجارية مشبوهة وتضارب في المصالح.

وقالت روجينيني، التي شغلت منصباً قيادياً لمدة طويلة في اتحاد نقابات العمال الليتوانية، إنها ستواصل دعم الحكومة لأوكرانيا.

كما تعتزم التمسك بخطة سلفها لإنفاق ما بين خمسة وستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع في السنوات المقبلة.

وستكون ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مقراً للواء مدرع تابع للجيش الألماني.

وتعتمد الاشتراكية الديمقراطية على ائتلاف جديد من يسار الوسط مع حزب فجر نيموناس الشعبي، واتحاد المزارعين والخضر الليتواني، وكتلة العمل الانتخابي للبولنديين في ليتوانيا وتحالف العائلات المسيحية.

ويمتلك تحالف الأحزاب الأربعة، الذي وقع اتفاقاً ائتلافياً في بداية هذا الأسبوع، 82 من أصل 141 مقعداً في البرلمان.