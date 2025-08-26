الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

محكمة ترفض دعوى لإدارة ترامب بشأن ترحيل المهاجرين

مهاجرون خلال ترحيلهم من أميركا - أرشيفية
26 أغسطس 2025 20:54

رفض قاضٍ اتحادي، اليوم الثلاثاء، دعوى قضائية رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد جميع القضاة الاتحاديين في ولاية ماريلاند، بسبب أمر أصدره رئيس القضاة أوقف بموجبه الترحيل الفوري للمهاجرين الذين يطعنون في قرارات إبعادهم. 
وأيّد قاضي المحكمة الجزئية توماس كولين طلب القضاة بإسقاط القضية. 
وكان ترامب قد رشّح كولين للمنصب الاتحادي عام 2020. 
ويخدم كولين في المنطقة الغربية من فرجينيا، لكن جرى تكليفه بالإشراف على القضية نظراً لتصنيف جميع القضاة الاتحاديين الـ15 في ماريلاند كمتهمين. 
وخلال جلسة استماع سابقة هذا الشهر، أعرب القاضي عن شكوكه إزاء الدعوى القضائية، متسائلًا عن سبب سعي إدارة ترامب لمقاضاة جميع القضاة كوسيلة للطعن في الأمر القضائي. 
وكان الأمر القضائي، الذي وقّعه رئيس محكمة ماريلاند الجزئية جورج راسل الثالث، يمنع إدارة ترامب من الترحيل الفوري لأي مهاجر يطلب مراجعة احتجازه، كما يمنع إبعادهم حتى الساعة الرابعة مساءً من يوم العمل الثاني بعد تقديم طلب المثول أمام القضاء.
وقالت وزارة العدل، التي رفعت الدعوى في يونيو الماضي، إن الوقف التلقائي ينتهك حكم المحكمة العليا ويقيّد سلطة الرئيس في إنفاذ قوانين الهجرة. 

أخبار ذات صلة
لبنان: مسار حصر السلاح انطلق ولا عودة عنه
مباحثات ليبية أميركية حول تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات
المصدر: د ب أ
محكمة أميركية
ماريلاند
ترحيل المهاجرين
القضاء الأميركي
أميركا
دونالد ترامب
أزمة الهجرة
إدارة ترامب
ترامب
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©