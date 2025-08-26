الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء خروج قطار عن مساره في نيجيريا

جرحى جراء خروج قطار عن مساره في نيجيريا
26 أغسطس 2025 22:14

خرج قطار متجه من العاصمة النيجيرية أبوجا إلى مدينة كادونا في شمال البلاد عن مساره صباح الثلاثاء، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح، بحسب خدمات الطوارئ.
وأكد المتحدث باسم شركة السكك الحديد النيجيرية الوطنية يعقوب محمود لوكالة فرانس برس عبر الهاتف عدم سقوط قتلى.
وقالت الشركة في بيان "الجهود تستمر لإعادة كل الركاب إلى أبوجا بسلام".
وأضافت "تعمل خدمات الطوارئ والطواقم الطبية والمستشفيات المحيطة" لعلاج المصابين.
وأوضحت وكالة الإغاثة الوطنية (نيما) في بيان أنه "على الرغم من عدم تسجيل أي وفيات، أصيب سبعة ركاب بجروح متفاوتة الخطورة"، مضيفة أن المصابين "تلقوا اسعافات أولية على الفور قبل نقلهم إلى المستشفى".
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ثلاث عربات قطار على الأقل منقلبة على الأرض.
وخرج القطار عن مساره بين محطتي كوبوا وآشام، في شمال أبوجا، بُعيد الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي.
وشهد خط السكك الحديد هذا حوادث متكررة.

أخبار ذات صلة
نيجيريا تحرر عشرات المخطوفين من العصابات
نيجيريا تقتل عشرات الإرهابيين
المصدر: آ ف ب
حادث قطار
نيجيريا
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©