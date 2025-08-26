الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مباحثات ليبية أميركية حول تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات

مباحثات ليبية أميركية حول تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات
27 أغسطس 2025 02:06

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، مع القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيرمي برنت، سبل تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات في البلاد.
جاء ذلك، خلال لقاء جمع المنفي وبرنت في العاصمة طرابلس، وفق بيان نشره المجلس الرئاسي الليبي أمس.
وبحسب البيان، شدد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة العملية السياسية، وضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو تسوية وطنية شاملة تُفضي إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة، تنهي حالة الانقسام وتعيد بناء مؤسسات الدولة على أسس دستورية وقانونية متينة. وبحث الطرفان آخر المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفق المصدر ذاته. وفي الشأن الاقتصادي، أضاف بيان المجلس الرئاسي الليبي أن «المنفي وبرنت ناقشا دعم جهود اللجنة المالية العليا واللجنة المنبثقة عنها والمكلفة بمتابعة نفقات مؤسسة النفط وشركة الكهرباء، وذلك لترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، وتعزيز الإدارة الرشيدة في المؤسسات السيادية للدولة».

