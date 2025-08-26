الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

مدينة فينيكس الأميركية تغرق في الظلام

سحابة كبيرة من الغبار فوق مدينة فينيكس
26 أغسطس 2025 22:32

اجتاحت عاصفة غبارية مدينة فينيكس بولاية أريزونا الأميركية وأغرقتها في ظلام دامس بعدما تسببت بانقطاع التيار الكهربائي وإلغاء رحلات جوية وشلّ الحركة المرورية.
وتُعد العاصفة التي هبّت، أمس الاثنين، على المدينة الواقعة جنوب غرب الولايات المتحدة ظاهرة متكررة خلال موسم الرياح الموسمية الجافة.

وتنشأ العواصف الغبارية عندما تنهار عاصفة رعدية، فترسل هواءً بارداً إلى تربة الصحراء فيرتفع الغبار في الجوّ ويمتدّ على مسافات واسعة.
وتلت العاصفة أمطار غزيرة وومضات برق دفعت السلطات إلى إصدار تحذيرات من فيضانات مباغتة.

أخبار ذات صلة
لبنان: مسار حصر السلاح انطلق ولا عودة عنه
مباحثات ليبية أميركية حول تسريع العملية السياسية وإجراء انتخابات

وكتب حساب مدينة فينيكس على منصة "إكس": "غبار الرياح الموسمية هذا ليس مزاحاً.. ويرجى منكم البقاء آمنين"، وأرفق المنشور بصورة تُظهر سحابة غبار تتقدّم نحو طائرات في مشهد أشبه بأفلام الخيال.
وكشفت وسائل إعلام محلية أن العاصفة تسببت بتدمير جزء من سقف مطار فينيكس.

وأعلنت شركة "تريكو إلكتريك" للكهرباء أن 7200 مشترك انقطع عنهم التيار الكهربائي، فيما ذكرت شرطة بلدة غيلبرت أن الأشجار المقطوعة والإشارات المرورية المنطفئة جعلت حركة السير محفوفة بالمخاطر.
وأثرت العاصفة الغبارية في نحو مليوني شخص، بحسب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، التي توقعت هبوب عواصف رعدية ابتداءً من اليوم الثلاثاء وحتى الخميس، قبل توقّف الأمطار الجمعة المقبل.

المصدر: آ ف ب
أريزونا
فينيكس
أميركا
العواصف
موجة الغبار
الغبار
