الأخبار العالمية

الجيش الإسرائيلي يتوغل في جنوبي لبنان

دبابة إسرائيلية متمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان (أرشيفية)
27 أغسطس 2025 02:06

بيروت (الاتحاد)

توغلت قوة إسرائيلية فجر أمس إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب، وإلى خلة وردة في أطراف بلدة عيتا الشعب في جنوبي لبنان.  وقام الجيش الإسرائيلي ظهر أمس بتوسعة موقعه عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية.  وأعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن «الجيش الإسرائيلي قام بأعمال توسعة لموقعه المستحدث في تلة جل الدير عند الأطراف الجنوبية لبلدة عيترون، ورصدت جرافة كبيرة تعمل على إزالة الصخور وأعمال جرف».
وأشارت الوكالة إلى أنه «سجل توغل قوة إسرائيلية إلى الوادي الواقع في سفح تلة الحدب وإلى خلة وردة في أطراف عيتا الشعب، حيث بقيت لأكثر من ساعة في المنطقة قبل أن تنسحب منها».

