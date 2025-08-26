الأربعاء 27 أغسطس 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قطر: نسعى لإنهاء الحرب في غزة وإسرائيل لا تريد اتفاقاً

فلسطينيون يبحثون عن أغراضهم عقب غارة إسرائيلية في غزة (أرشيفية)
27 أغسطس 2025 02:06

الدوحة (الاتحاد)

قال متحدث وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، أمس، إن إسرائيل لا تريد اتفاقاً لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وأشار إلى مواصلة بلاده الجهود لإنهاء الحرب الإسرائيلية ضد القطاع.
وقال الأنصاري في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية: «نتواصل مع جميع الأطراف سعياً نحو اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وتل أبيب، ولا يوجد رد إسرائيلي رسمي لا بالقبول أو الرفض أو بتقديم مقترح بديل».
وأوضح أن «التواصل بين الوسطاء يتم يومياً، ونؤكد ضرورة حث إسرائيل على الرد والتعامل بجدية»، مضيفاً: «ننتظر رداً رسمياً من إسرائيل على المقترح».
وأهاب المسؤول القطري بـ«المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف الحرب»، مشدداً على التزام قطر بجهودها حتى نهاية الحرب وترحيبها بكل الجهود في هذا الإطار.
وقال: «ما وافقت عليه حماس يتطابق مع ما وافقت عليه إسرائيل، والكرة الآن في ملعب إسرائيل التي يبدو أنها لا تريد التوصل إلى اتفاق، ولا يبدو أنها تريد أن ترد على المقترح».

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد الالتزام بدعم تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق
مصر: الاعتراف بدولة فلسطين الطريق الوحيد للاستقرار بالمنطقة
حرب غزة
فلسطين
قطر
الحرب في غزة
إسرائيل
قطاع غزة
غزة
آخر الأخبار
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
الرياضة
«فلاشينج ميدوز».. سينر وشفيونتيك يعبران بسهولة إلى الدور الثاني
اليوم 08:38
صورة موضوعية
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تنشئ فريقاً دولياً معنياً بالذكاء الاصطناعي
اليوم 08:29
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
الرياضة
بودو/غليمت.. الأحلام النرويجية تدخل حيز الواقعية!
اليوم 08:19
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
الرياضة
كايرات ألماتي يرافق بافوس إلى مرحلة الدوري في «الأبطال الأوروبية»
اليوم 08:13
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
الأخبار العالمية
رصد 3 بؤر لإنفلونزا الطيور جنوب بلغاريا
اليوم 08:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©